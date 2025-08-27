Saintis Data Gaji di Cluj-Napoca, Romania

Apakah gaji seorang Saintis Data di Cluj-Napoca, Romania? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Cluj-Napoca, Romania ialah RON 129,233.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Cluj-Napoca, Romania? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Cluj-Napoca, Romania, purata jumlah pampasan ialah RON 129,233.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Cluj-Napoca, Romania? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Cluj-Napoca, Romania ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak RON 618,620.