Saintis Data Gaji di Chesterfield, MO

Apakah gaji seorang Saintis Data di Chesterfield, MO? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Chesterfield, MO ialah $135,000.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Chesterfield, MO? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Chesterfield, MO, purata jumlah pampasan ialah $135,000.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Chesterfield, MO? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Chesterfield, MO ialah Bayer dengan purata jumlah pampasan sebanyak $150,000.