Saintis Data Gaji di Chantilly, VA

Apakah gaji seorang Saintis Data di Chantilly, VA? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Chantilly, VA ialah $140,000.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Chantilly, VA? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Chantilly, VA, purata jumlah pampasan ialah $140,000.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Chantilly, VA? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Chantilly, VA ialah Amazon dengan purata jumlah pampasan sebanyak $274,000.