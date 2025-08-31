Saintis Data Gaji di Campinas, Brazil

Apakah gaji seorang Saintis Data di Campinas, Brazil? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Campinas, Brazil ialah R$280,462.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Campinas, Brazil? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Campinas, Brazil ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak R$770,756.