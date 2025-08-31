Apakah gaji seorang Saintis Data di California City, CA? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di California City, CA ialah $150,000.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di California City, CA? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di California City, CA, purata jumlah pampasan ialah $150,000.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di California City, CA? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di California City, CA ialah Snap dengan purata jumlah pampasan sebanyak $505,000.