Saintis Data Gaji di Calcutta, India

Apakah gaji seorang Saintis Data di Calcutta, India? Purata jumlah pampasan seorang Saintis Data di Calcutta, India ialah ₹1,062,145.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Calcutta, India? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Saintis Data di Calcutta, India, purata jumlah pampasan ialah ₹1,062,145.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Calcutta, India? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Saintis Data di Calcutta, India ialah Grab dengan purata jumlah pampasan sebanyak ₹11,961,216.