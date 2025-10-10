Saintis Data Gaji di Burnaby, Canada

Apakah gaji seorang Saintis Data di Burnaby, Canada? Purata pampasan keseluruhan bagi Saintis Data di Burnaby, Canada ialah CA$119,371.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Burnaby, Canada? Walaupun tiada gaji minimum bagi Saintis Data di Burnaby, Canada, purata pampasan keseluruhan ialah CA$119,371.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Burnaby, Canada? Syarikat yang membayar paling tinggi bagi Saintis Data di Burnaby, Canada ialah Amazon dengan purata pampasan keseluruhan sebanyak CA$221,259.