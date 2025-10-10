Saintis Data Gaji di Burbank, CA

Apakah gaji seorang Saintis Data di Burbank, CA? Purata pampasan keseluruhan bagi Saintis Data di Burbank, CA ialah $129,000.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Burbank, CA? Walaupun tiada gaji minimum bagi Saintis Data di Burbank, CA, purata pampasan keseluruhan ialah $129,000.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Burbank, CA? Syarikat yang membayar paling tinggi bagi Saintis Data di Burbank, CA ialah Snap dengan purata pampasan keseluruhan sebanyak $505,000.