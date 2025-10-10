Saintis Data Gaji di Belfast, United Kingdom

Apakah gaji seorang Saintis Data di Belfast, United Kingdom? Purata pampasan keseluruhan bagi Saintis Data di Belfast, United Kingdom ialah £42,637.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Belfast, United Kingdom? Syarikat yang membayar paling tinggi bagi Saintis Data di Belfast, United Kingdom ialah Grab dengan purata pampasan keseluruhan sebanyak £138,753.