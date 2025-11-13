Saintis Data Gaji di Aarhus, Denmark

Apakah gaji seorang Saintis Data di Aarhus, Denmark? Purata pampasan keseluruhan bagi Saintis Data di Aarhus, Denmark ialah DKK 621,585.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Aarhus, Denmark? Walaupun tiada gaji minimum bagi Saintis Data di Aarhus, Denmark, purata pampasan keseluruhan ialah DKK 621,585.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Aarhus, Denmark? Syarikat yang membayar paling tinggi bagi Saintis Data di Aarhus, Denmark ialah Grab dengan purata pampasan keseluruhan sebanyak DKK 860,674.