Saintis Data Gaji di Aachen, Germany

Apakah gaji seorang Saintis Data di Aachen, Germany? Purata pampasan keseluruhan bagi Saintis Data di Aachen, Germany ialah €32,380.

Apakah gaji minimum seorang Saintis Data di Aachen, Germany? Walaupun tiada gaji minimum bagi Saintis Data di Aachen, Germany, purata pampasan keseluruhan ialah €32,380.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Saintis Data di Aachen, Germany? Syarikat yang membayar paling tinggi bagi Saintis Data di Aachen, Germany ialah Grab dengan purata pampasan keseluruhan sebanyak €115,362.