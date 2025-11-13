Pengurus Sains Data Gaji di Warsaw, Poland

Apakah gaji seorang Pengurus Sains Data di Warsaw, Poland? Purata pampasan keseluruhan bagi Pengurus Sains Data di Warsaw, Poland ialah PLN 262,591.

Apakah gaji minimum seorang Pengurus Sains Data di Warsaw, Poland? Walaupun tiada gaji minimum bagi Pengurus Sains Data di Warsaw, Poland, purata pampasan keseluruhan ialah PLN 262,591.