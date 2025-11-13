Apakah gaji seorang Pengurus Sains Data di Warsaw Metropolitan Area, PL? Purata pampasan keseluruhan bagi Pengurus Sains Data di Warsaw Metropolitan Area, PL ialah PLN 262,591.

Apakah gaji minimum seorang Pengurus Sains Data di Warsaw Metropolitan Area, PL? Walaupun tiada gaji minimum bagi Pengurus Sains Data di Warsaw Metropolitan Area, PL, purata pampasan keseluruhan ialah PLN 262,591.