Apakah gaji seorang Pengurus Sains Data di Utah, US? Purata pampasan keseluruhan bagi Pengurus Sains Data di Utah, US ialah $206,500.

Apakah gaji minimum seorang Pengurus Sains Data di Utah, US? Walaupun tiada gaji minimum bagi Pengurus Sains Data di Utah, US, purata pampasan keseluruhan ialah $206,500.