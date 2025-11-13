Apakah gaji seorang Pengurus Sains Data di St. Louis Area, US? Purata pampasan keseluruhan bagi Pengurus Sains Data di St. Louis Area, US ialah $192,500.

Apakah gaji minimum seorang Pengurus Sains Data di St. Louis Area, US? Walaupun tiada gaji minimum bagi Pengurus Sains Data di St. Louis Area, US, purata pampasan keseluruhan ialah $192,500.