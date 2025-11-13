Pengurus Sains Data Gaji di Santiago, Chile

Apakah gaji seorang Pengurus Sains Data di Santiago, Chile? Purata pampasan keseluruhan bagi Pengurus Sains Data di Santiago, Chile ialah CLP 47,655,894.

Apakah gaji minimum seorang Pengurus Sains Data di Santiago, Chile? Walaupun tiada gaji minimum bagi Pengurus Sains Data di Santiago, Chile, purata pampasan keseluruhan ialah CLP 47,655,894.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Pengurus Sains Data di Santiago, Chile? Syarikat yang membayar paling tinggi bagi Pengurus Sains Data di Santiago, Chile ialah ByteDance dengan purata pampasan keseluruhan sebanyak CLP 233,883,229.