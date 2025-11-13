Pengurus Sains Data Gaji di San Mateo, CA

Apakah gaji seorang Pengurus Sains Data di San Mateo, CA? Purata pampasan keseluruhan bagi Pengurus Sains Data di San Mateo, CA ialah $232,000.

Apakah gaji minimum seorang Pengurus Sains Data di San Mateo, CA? Walaupun tiada gaji minimum bagi Pengurus Sains Data di San Mateo, CA, purata pampasan keseluruhan ialah $232,000.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Pengurus Sains Data di San Mateo, CA? Syarikat yang membayar paling tinggi bagi Pengurus Sains Data di San Mateo, CA ialah Facebook dengan purata pampasan keseluruhan sebanyak $710,000.