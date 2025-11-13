Pengurus Sains Data Gaji di Rotterdam, Netherlands

Apakah gaji seorang Pengurus Sains Data di Rotterdam, Netherlands? Purata pampasan keseluruhan bagi Pengurus Sains Data di Rotterdam, Netherlands ialah €92,537.

Apakah gaji minimum seorang Pengurus Sains Data di Rotterdam, Netherlands? Walaupun tiada gaji minimum bagi Pengurus Sains Data di Rotterdam, Netherlands, purata pampasan keseluruhan ialah €92,537.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Pengurus Sains Data di Rotterdam, Netherlands? Syarikat yang membayar paling tinggi bagi Pengurus Sains Data di Rotterdam, Netherlands ialah ByteDance dengan purata pampasan keseluruhan sebanyak €219,667.