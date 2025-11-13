Apakah gaji seorang Pengurus Sains Data di Redwood City, CA? Purata pampasan keseluruhan bagi Pengurus Sains Data di Redwood City, CA ialah $240,000.

Apakah gaji minimum seorang Pengurus Sains Data di Redwood City, CA? Walaupun tiada gaji minimum bagi Pengurus Sains Data di Redwood City, CA, purata pampasan keseluruhan ialah $240,000.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Pengurus Sains Data di Redwood City, CA? Syarikat yang membayar paling tinggi bagi Pengurus Sains Data di Redwood City, CA ialah Facebook dengan purata pampasan keseluruhan sebanyak $710,000.