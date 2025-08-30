Akauntan Gaji di Copenhagen , Denmark

Apakah gaji seorang Akauntan di Copenhagen , Denmark? Purata jumlah pampasan seorang Akauntan di Copenhagen , Denmark ialah DKK 625,653.

Apakah gaji minimum seorang Akauntan di Copenhagen , Denmark? Walaupun tiada gaji minimum untuk seorang Akauntan di Copenhagen , Denmark, purata jumlah pampasan ialah DKK 625,653.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Akauntan di Copenhagen , Denmark? Syarikat yang membayar tertinggi untuk seorang Akauntan di Copenhagen , Denmark ialah Ernst and Young dengan purata jumlah pampasan sebanyak DKK 227,293.