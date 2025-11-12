Akauntan Gaji di Baku, Azerbaijan

Apakah gaji seorang Akauntan di Baku, Azerbaijan? Purata pampasan keseluruhan bagi Akauntan di Baku, Azerbaijan ialah AZN 17,791.

Syarikat manakah yang membayar paling tinggi untuk seorang Akauntan di Baku, Azerbaijan? Syarikat yang membayar paling tinggi bagi Akauntan di Baku, Azerbaijan ialah PwC dengan purata pampasan keseluruhan sebanyak AZN 71,215.