Direktori Syarikat
Zurich Insurance
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Zurich Insurance Gaji

Gaji Zurich Insurance berkisar dari $27,980 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $281,400 untuk Jurubank Pelaburan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zurich Insurance. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Saintis Data
Median $121K
Jurutera Perisian
Median $111K
Aktuari
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Arkitek Penyelesaian
Median $61.7K
Pembantu Pentadbiran
$28K
Penganalisis Perniagaan
$53.7K
Pengurus Sains Data
$224K
Penganalisis Kewangan
$44.9K
Sumber Manusia
$48.7K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$43.7K
Jurubank Pelaburan
$281K
Perunding Pengurusan
$202K
Pereka Produk
$62.3K
Pengurus Produk
$170K
Pengurus Program
$161K
Pengurus Projek
$130K
Penganalisis Keselamatan Siber
$66.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$218K
Penaja Jamin
$78.7K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zurich Insurance ialah Jurubank Pelaburan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $281,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zurich Insurance ialah $110,725.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Zurich Insurance

Syarikat Berkaitan

  • Amazon
  • Pinterest
  • Apple
  • Intuit
  • PayPal
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain