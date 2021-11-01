Direktori Syarikat
Zoomcar
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Zoomcar Gaji

Gaji Zoomcar berkisar dari $15,888 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $117,734 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zoomcar. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Pengurus Produk
Median $118K
Jurutera Perisian
Median $30.5K
Penganalisis Perniagaan
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Saintis Data
$105K
Pereka Grafik
$23.9K
Pengurus Program
$17.1K
Pengurus Projek
$23.9K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zoomcar ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $117,734. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zoomcar ialah $23,926.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Zoomcar

Syarikat Berkaitan

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain