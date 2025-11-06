Direktori Syarikat
Zoom Pengurus Program Teknikal Gaji di Greater Bengaluru

Pampasan Pengurus Program Teknikal in Greater Bengaluru di Zoom berjumlah ₹5.57M seyear untuk ZP4. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Zoom. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ZP4
₹5.57M
₹2.68M
₹2.68M
₹206K
Bandingkan Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Zoom, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di Zoom in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹5,572,912. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zoom untuk peranan Pengurus Program Teknikal in Greater Bengaluru ialah ₹5,567,888.

