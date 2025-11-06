Pampasan Jurutera Perisian in New York City Area di Zoom berkisar dari $145K seyear untuk ZP1 hingga $230K seyear untuk ZP3. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $202K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Zoom. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ZP1
$145K
$114K
$26.5K
$4.1K
ZP2
$188K
$141K
$41.6K
$5K
ZP3
$230K
$167K
$54.8K
$8.1K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Zoom, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
