Direktori Syarikat
Zoom
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • India

Zoom Jurutera Perisian Gaji di India

Pampasan Jurutera Perisian in India di Zoom berkisar dari ₹3.59M seyear untuk ZP1 hingga ₹5.8M seyear untuk ZP3. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹5.44M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Zoom. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ZP1
(Tahap Permulaan)
₹3.59M
₹2.46M
₹1.09M
₹35.9K
ZP2
₹4.34M
₹2.82M
₹1.25M
₹269K
ZP3
₹5.8M
₹3.81M
₹1.7M
₹286K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Zoom, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera DevOps

Saintis Penyelidikan

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Zoom in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹7,698,673. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zoom untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹5,711,195.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Zoom

Syarikat Berkaitan

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain