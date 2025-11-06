Pampasan Jurutera Perisian in Greater Bengaluru di Zoom berkisar dari ₹3.59M seyear untuk ZP1 hingga ₹5.84M seyear untuk ZP3. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹5.16M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Zoom. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ZP1
₹3.59M
₹2.46M
₹1.09M
₹35.9K
ZP2
₹4.33M
₹2.84M
₹1.23M
₹265K
ZP3
₹5.84M
₹3.66M
₹1.91M
₹274K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Zoom, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
