Pampasan Jurutera Perisian in Atlanta Area di Zoom berjumlah $252K seyear untuk ZP3. Pakej pampasan yearan median in Atlanta Area berjumlah $263K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Zoom. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ZP1
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$252K
$182K
$51.9K
$18.3K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Zoom, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
