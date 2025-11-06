Zoom Pengurus Produk Gaji di New York City Area

Pampasan Pengurus Produk in New York City Area di Zoom berjumlah $247K seyear untuk ZP3. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $248K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Zoom. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap Tambah Komp Bandingkan Tahap

Don't get lowballed

Syarikat Lokasi | Tarikh Nama Tahap Tag Tahun Pengalaman Jumlah / Di Syarikat Jumlah Pampasan ( USD ) Asas | Saham (thn) | Bonus Tiada gaji dijumpai

Jadual Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Zoom, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 6.25 % suku tahunan )

Apakah jadual vesting di Zoom ?

