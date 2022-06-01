Direktori Syarikat
Zoetis
Zoetis Gaji

Gaji Zoetis berkisar dari $92,460 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $223,934 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zoetis. Dikemas kini terakhir: 11/15/2025

Saintis Data
Median $162K
Jurutera Perisian
Median $141K
Penganalisis Perniagaan
$92.5K

Pengurus Sains Data
$136K
Operasi Pemasaran
$198K
Pereka Produk
$121K
Pengurus Produk
$104K
Pengurus Projek
$121K
Jualan
$101K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$224K
Pengurus Program Teknikal
$141K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zoetis ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $223,934. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zoetis ialah $135,675.

