ZOE Gaji

Gaji ZOE berkisar dari $30,720 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perkhidmatan Pelanggan di peringkat rendah hingga $166,414 untuk Sumber Manusia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ZOE . Dikemas kini terakhir: 11/15/2025