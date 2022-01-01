Direktori Syarikat
ZipRecruiter Gaji

Gaji ZipRecruiter berkisar dari $79,600 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $422,417 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ZipRecruiter. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Jurutera Perisian
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $170K
Pengurus Produk
Median $258K

Pereka Produk
Median $142K

Pereka UX

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $294K
Akauntan
$91.3K
Penganalisis Perniagaan
$266K
Pengurus Sains Data
$293K
Sumber Manusia
$79.6K
Pemasaran
$259K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ZipRecruiter, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ZipRecruiter ialah Jurutera Perisian at the Staff Software Engineer level dengan jumlah pampasan tahunan $422,417. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ZipRecruiter ialah $243,072.

