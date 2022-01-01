ZipRecruiter Gaji

Gaji ZipRecruiter berkisar dari $79,600 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $422,417 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ZipRecruiter . Dikemas kini terakhir: 11/14/2025