Zippi Gaji

Gaji Zippi berkisar dari $24,879 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $29,640 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zippi . Dikemas kini terakhir: 9/13/2025