Zipcar Gaji

Gaji Zipcar berkisar dari $27,975 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $253,980 untuk Ketua Kakitangan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zipcar. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Jurutera Perisian
Median $41.9K
Pengurus Produk
Median $175K
Operasi Perniagaan
$65.2K

Ketua Kakitangan
$254K
Penganalisis Data
$143K
Saintis Data
$131K
Pereka Produk
$185K
Penganalisis Keselamatan Siber
$28K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$235K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zipcar ialah Ketua Kakitangan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $253,980. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zipcar ialah $142,800.

