Zipcar Gaji

Gaji Zipcar berkisar dari $27,975 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $253,980 untuk Ketua Kakitangan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zipcar . Dikemas kini terakhir: 11/14/2025