Zip Co Gaji

Gaji Zip Co berkisar dari $23,460 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $247,755 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zip Co. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Jurutera Perisian
Median $90.3K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $79.1K
Penganalisis Perniagaan
$150K

Penganalisis Data
$43.2K
Saintis Data
$248K
Penganalisis Kewangan
$23.5K
Pereka Produk
$164K
Perekrut
$194K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$133K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zip Co ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $247,755. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zip Co ialah $132,760.

