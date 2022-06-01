Direktori Syarikat
Zions Bancorporation Gaji

Gaji Zions Bancorporation berkisar dari $35,323 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perkhidmatan Pelanggan di peringkat rendah hingga $236,175 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zions Bancorporation. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Jurutera Perisian
Median $100K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $118K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
Median $108K

Penganalisis Perniagaan
Median $80K
Operasi Perniagaan
$68.3K
Pengurus Operasi Perniagaan
$80.4K
Perkhidmatan Pelanggan
$35.3K
Jurubank Pelaburan
$70.4K
Pengurus Produk
$236K
Pengurus Program
$156K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zions Bancorporation ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $236,175. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zions Bancorporation ialah $90,200.

