Zimmer Biomet Gaji

Gaji Zimmer Biomet berkisar dari $50,736 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat rendah hingga $197,985 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zimmer Biomet. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Jurutera Mekanikal
Median $100K

Jurutera Kualiti

Jualan
Median $85K
Jurutera Bioperubatan
$124K

Penganalisis Perniagaan
Median $105K
Saintis Data
$78.4K
Pereka Produk
$66.1K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$177K
Jurutera Perisian
$198K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$102K
Pengurus Program Teknikal
$50.7K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zimmer Biomet ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $197,985. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zimmer Biomet ialah $101,000.

