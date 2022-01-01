Zimmer Biomet Gaji

Gaji Zimmer Biomet berkisar dari $50,736 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat rendah hingga $197,985 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zimmer Biomet . Dikemas kini terakhir: 11/14/2025