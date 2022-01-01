Direktori Syarikat
Zillow
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Zillow Gaji

Gaji Zillow berkisar dari $69,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $493,852 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zillow. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Saintis Data
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Pengurus Produk
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Pengurus Kejuruteraan Perisian
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Pereka Produk
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

Pereka UX

Pengurus Program Teknikal
P4 $268K
P5 $261K
Penganalisis Perniagaan
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Penganalisis Kecerdasan Perniagaan

Pemasaran
P3 $122K
P4 $200K
Pengurus Program
Median $145K
Jualan
P3 $133K
P4 $165K
Penganalisis Kewangan
Median $120K
Pengurus Operasi Perniagaan
Median $160K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
Median $147K
Perekrut
Median $160K
Penyelidik UX
Median $155K
Penganalisis Data
Median $118K
Pengurus Sains Data
Median $320K
Undang-undang
Median $160K
Akauntan
Median $69K

Akauntan Teknikal

Pembantu Pentadbiran
$103K
Operasi Perniagaan
$113K
Pembangunan Perniagaan
$132K
Perkhidmatan Pelanggan
$83.3K
Sumber Manusia
$210K
Operasi Pemasaran
$192K
Pengurus Projek
$140K
Operasi Hasil
$121K
Penganalisis Keselamatan Siber
$307K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Zillow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Zillow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Zillow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zillow ialah Jurutera Perisian at the P6 level dengan jumlah pampasan tahunan $493,852. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zillow ialah $174,938.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Zillow

Syarikat Berkaitan

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain