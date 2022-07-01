Direktori Syarikat
Zilliant
Zilliant Gaji

Gaji Zilliant berkisar dari $98,980 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $171,638 untuk Kejayaan Pelanggan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zilliant. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Penganalisis Perniagaan
$99K
Kejayaan Pelanggan
$172K
Jurutera Perisian
$165K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zilliant ialah Kejayaan Pelanggan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $171,638. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zilliant ialah $165,051.

