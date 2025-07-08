ZestMoney Gaji

Gaji ZestMoney berkisar dari $25,280 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $114,270 untuk Kapitalis Ventura di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ZestMoney . Dikemas kini terakhir: 10/18/2025