ZenBusiness Gaji

Gaji ZenBusiness berkisar dari $105,470 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $175,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ZenBusiness. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $175K

Jurutera Perisian Full-Stack

Penganalisis Data
$131K
Pemasaran
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Pengurus Produk
$154K
Pengurus Program
$159K
Pengurus Projek
$150K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ZenBusiness ialah Jurutera Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $175,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ZenBusiness ialah $152,236.

