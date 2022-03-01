Direktori Syarikat
Z Holdings
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Z Holdings Gaji

Gaji Z Holdings berkisar dari $43,619 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $74,625 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Z Holdings. Dikemas kini terakhir: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pereka Produk
$43.6K
Jurutera Perisian
$74.6K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Z Holdings ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $74,625. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Z Holdings ialah $59,122.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Z Holdings

Syarikat Berkaitan

  • Zerto
  • FinancialForce
  • Postman
  • Scott Logic
  • Reface
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/z-holdings/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.