Pampasan Jurutera Perisian in United States di Yext berkisar dari $148K seyear untuk T2 hingga $263K seyear untuk T5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $152K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Yext. Kemaskini terakhir: 12/3/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Unlock by Adding Your Salary!
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Yext, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
