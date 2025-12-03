Direktori Syarikat
Yext
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Perekrut

  • Semua Gaji Perekrut

Yext Perekrut Gaji

Purata jumlah pampasan Perekrut in United States di Yext berkisar dari $104K hingga $149K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Yext. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$119K - $140K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$104K$119K$140K$149K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Perekrut penyerahans di Yext untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Yext, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Perekrut tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Yext in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $148,590. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Yext untuk peranan Perekrut in United States ialah $104,140.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Yext

Syarikat Berkaitan

  • Zendesk
  • ZoomInfo
  • Oracle
  • Visa
  • Autodesk
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yext/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.