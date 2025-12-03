Direktori Syarikat
Yassir
Yassir Penganalisis Perniagaan Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Perniagaan in Egypt di Yassir berkisar dari EGP 43.4K hingga EGP 63K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Yassir. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$1K - $1.2K
Egypt
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Yassir?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Perniagaan di Yassir in Egypt berada pada jumlah pampasan tahunan EGP 62,953. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Yassir untuk peranan Penganalisis Perniagaan in Egypt ialah EGP 43,379.

