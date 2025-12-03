Direktori Syarikat
Yara International
Yara International Pereka Grafik Gaji

Purata jumlah pampasan Pereka Grafik in Singapore di Yara International berkisar dari SGD 70.6K hingga SGD 98.7K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Yara International. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$59.3K - $71.8K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$54.7K$59.3K$71.8K$76.4K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Yara International?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Grafik di Yara International in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 98,704. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Yara International untuk peranan Pereka Grafik in Singapore ialah SGD 70,624.

Sumber Lain

