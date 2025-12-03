Direktori Syarikat
Yanolja
Yanolja Penganalisis Keselamatan Siber Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Keselamatan Siber di Yanolja berkisar dari $90K hingga $131K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Yanolja. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$103K - $118K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$90K$103K$118K$131K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Yanolja?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Keselamatan Siber di Yanolja berada pada jumlah pampasan tahunan $131,111. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Yanolja untuk peranan Penganalisis Keselamatan Siber ialah $90,000.

Sumber Lain

