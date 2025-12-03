Direktori Syarikat
Yalantis
Yalantis Sumber Manusia Gaji

Purata jumlah pampasan Sumber Manusia in Ukraine di Yalantis berkisar dari UAH 984K hingga UAH 1.43M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Yalantis. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$27K - $30.7K
Ukraine
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Yalantis?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Manusia di Yalantis in Ukraine berada pada jumlah pampasan tahunan UAH 1,434,194. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Yalantis untuk peranan Sumber Manusia in Ukraine ialah UAH 984,489.

