Purata jumlah pampasan Jurutera Perisian in Singapore di Y Combinator berkisar dari SGD 170K hingga SGD 242K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Y Combinator. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$150K - $177K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$132K$150K$177K$187K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Y Combinator?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Y Combinator in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 241,917. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Y Combinator untuk peranan Jurutera Perisian in Singapore ialah SGD 170,394.

Sumber Lain

