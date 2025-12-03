Direktori Syarikat
XYZ Robotics
XYZ Robotics Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di XYZ Robotics berjumlah $103K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan XYZ Robotics. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Pakej Median
company icon
XYZ Robotics
Software Engineer
New York, NY
Jumlah setahun
$103K
Tahap
L3
Asas
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di XYZ Robotics?
Penyerahan Gaji Terkini
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di XYZ Robotics, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di XYZ Robotics in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $132,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di XYZ Robotics untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $102,500.

Sumber Lain

